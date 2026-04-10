Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 18.45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 19-jährigen Fahranfänger in der Bürgermeister-Wegele-Straße.

Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche sowie die russische Staatsangehörigkeit.

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