Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzungen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Bereits am Samstag (07.03.2026), gegen 04.00 Uhr, griffen drei bislang unbekannte Täter einen 34-Jährigen in der Stettenstraße an.

Die drei Unbekannten gingen plötzlich und unvermittelt auf den 34-Jährigen los. Hierbei schlugen und traten sie den 34-Jährigen. Der 34-Jährige wurde hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die drei unbekannten Männer gibt es bislang nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - Am Samstag (11.04.2026), gegen 05.30 Uhr griffen drei bislang unbekannte Täter einen 25-Jähriger in der Hermanstraße an.

Einer der Unbekannten stieß dabei den 25-Jährigen völlig unvermittelt zu Boden und trat ihn. Die beiden unbekannten Begleiter zogen ihn anschließend weg und flüchteten. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen

Die Männer wurden wie folgt beschreiben: südländisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und dunkle Kleidung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Innenstadt - Am Samstag (11.04.2026), gegen 03.45 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 35-Jährigen in der Heilig-Grab-Gasse.

Der Unbekannte sprach den 35-Jährigen zunächst an und schlug ihm anschließend unvermittelt ins Gesicht. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine Fahndung nach dem Täter führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der 35-Jährige besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg-Mitte unter Tel. 0821/323-2110 entgegen.

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