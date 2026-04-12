Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer nach Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (11.04.2026), gegen 06.15 Uhr war ein 34-Jähriger alkoholisiert in der Wertachstraße mit einem E-Scooter unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei dem 34-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 34-Jährigen. Der 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen - Am Samstag (11.04.2026), gegen 03.30 Uhr war ein 20-Jähriger in der Gögginger Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen. Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (11.04.2026), gegen 01.15 Uhr war ein 35-Jähriger in der Heilig-Kreuz-Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen. Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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