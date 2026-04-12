Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (11.04.2026), in der Zeit von 06.15 Uhr bis 14.10 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto auf einem Parkplatz in der Dieselstraße.

Offenbar versuchten die Unbekannten über Windschutzscheibe ins Innere des Autos gelangen und beschädigten diese. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter Tel. 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell