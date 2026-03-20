Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in einen Golfclub - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der vergangenen Nacht, zwischen 01:10 und 02:47 Uhr, kam es in der Straße "Beversundern" zu einem Einbruch in einen Golfclub. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten einen Tresor sowie Kassen mit Bargeld. Anschließend verließen die Täter das Gelände mit einem Golfcar. Wie viel Bargeld entwendet wurde und wie hoch der Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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