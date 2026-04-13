Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Freitag (10.04.2026), 20.00 Uhr, bis Sonntag (12.04.2026), 15.15 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich Zutritt in ein Praxisgebäude "Am Färberturm" zu verschaffen.

Ein Eindringen in die Praxis gelang jedoch nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Beuteschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen - In der Zeit von Samstag (04.04.2026), 18.30 Uhr bis Sonntag (12.04.2026), 18.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße.

Die Täter gelangen in die Wohnung und suchten offenbar nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Oberhausen - Am Sonntag (12.04.2026), im Zeitraum von 02.15 Uhr bis 10.15 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Gubener Straße einzudringen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Hochfeld - Im Zeitraum von Donnerstag (02.04.2026), 17.00 Uhr, bis Samstag (11.04.2026), 10.45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten in der Johann-Georg-Halske-Straße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dabei entwendeten sie Bargeld und Wertsachen. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Hochfeld - In der Zeit von Freitag (10.04.2026), 21.00 Uhr bis Samstag (11.04.2026), 08.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ebenfalls Zutritt in ein Geschäftsgebäude in der Johann-Georg-Halske-Straße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt. Der Sachschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Im Innenraum entwendeten die Täter Wertsachen sowie Bargeld. Der Beuteschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen: - Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". - Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen. - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. - Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie - suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster. - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet:

https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.

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