Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Raub

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Samstag (11.04.2026), gegen 16.00 Uhr versperrte eine 62-Jährige einem 63-Jährigen Autofahrer den Weg in der Bergstraße auf Höhe eines Gasthofes und versuchte der 63-jährigen Beifahrerin die Handtasche zu rauben.

Nachdem sich die 62-Jährige mittig auf der Fahrbahn befand, sprach der 63-jährige Autofahrer die Frau an. In der Folge ging die 62-Jährige auf das Auto zu und schlug mehrfach auf die Motorhaube. Anschließend begab sie sich auf die Beifahrerseite und versuchte die 63-jährige Beifahrerin aus dem Auto zu ziehen. In der Folge packte sie deren Handtasche und versuchte diese zu entreißen. Der 63-Jährige Autofahrer zog daraufhin die 62-Jährige weg und begab sich wieder in sein Auto. Der 63-Jährige setzte seine Fahrt fort und begab sich zu einer Polizeidienststelle.

Eine Streife konnte die 62-Jährige antreffen und festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle leistete die 62-Jährige Widerstand und griff die Beamten an. Aufgrund ihres Verhaltes wurde die Frau in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen versuchten Raubs sowie Sachbeschädigung gegen die 62-Jährige.

Die 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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