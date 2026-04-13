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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Fahrraddieb in Nordhausen

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Fahrraddieb in Nordhausen
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Nordhausen, Nordhausen Bahnhof (ots)

Der Sonntag endete für einen 38-Jährigen mit der Sicherstellung seiner vermeintlichen Beute und einer Strafanzeige.

Eine Zeugin konnte den Tatverdächtigen dabei beobachten, wie dieser mit einem Bolzenschneider an der Fahrradabstellanlage des Bahnhofes in Nordhausen hantierte. Sie informierte daraufhin die Bundespolizei. Anhand der Täterbeschreibung und dem Anfangsverdacht einer Straftat fahndeten die Beamten nach dem Mann. Dieser fuhr mit einem Fahrrad direkt in die Arme der Bundespolizisten. Er wurde angehalten und mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Der Deutsche räumte den Diebstahl des Zweirades ein. Dieses wurde anschießend sichergestellt In seinem Rucksack führte der Mann zwei Bolzenschneider mit sich. Das aufgebrochene Schloss lag noch am Abstellort.

Die Bundespolizei hat gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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