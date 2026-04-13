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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt nach Beschädigung eines Fahrausweisautomaten

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt nach Beschädigung eines Fahrausweisautomaten
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Grimmenthal (ots)

Fahrgäste hatten am Bahnhof Obermaßfeld-Grimmenthal am Sonntag keine Möglichkeit, Tickets für ihre Zugreisen zu erwerben, da der Fahrausweisautomat durch bisher unbekannte Täterschaft beschädigt worden ist.

Bundespolizisten wurden durch einen Hinweisgeber auf den Umstand aufmerksam gemacht und nahmen den Automaten vor Ort in Augenschein. Die Beamten fanden einen Automaten vor, dessen Münzeinwurf, Geldeinzug und Ausgabeschacht mit herkömmlichen Bauschaum befüllt und verdichtet waren. Der Schaum war bereits vollständig ausgehärtet, sodass der Tatzeitraum einige Stunden zurückliegen musste.

Am Tatort wurden Spuren gesichert und Zeugenhinweise aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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