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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Berauschte Fahrt endet im Hospital

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen eines auffälligen Bahnreisenden wurden Bundespolizisten am späten Mittwochabend am Erfurter Hauptbahnhof zu einem ICE gerufen, der aus Leipzig kam.

Der vom Zugpersonal beschriebene Mann hatte sich zwischenzeitlich von der 1. Wagenklasse in eine Zugtoilette begeben, um sich darin einzuschließen. Die Beamten haben die Tür geöffnet und den angetrunkenen 64-Jährigen aus dem Zug begleitet. Da sich der Pole nicht in der Lage fühlte, seine weiteren Wege eigenständig zurückzulegen, wurde ein Krankenwagen gerufen, der ihn zu medizinischen Untersuchung in ein Hospital gebracht hat.

Weil er kein gültiges Ticket hatte, brachte ihm das Erschleichen der Beförderungsleistung eine Strafanzeige ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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