Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt nach verbalem Übergriff

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Im Reisezentrum des Hauptbahnhofes in Gera kam es am Mittwochnachmittag zu einem verbalen Übergriff.

Das Kundenteam des Reisezentrums informierte die Bundespolizei über eine Beleidigung. Die Streife war wenige Augenblicke später vor Ort und begann mit Befragungen.

Im Ergebnis stellte sich die Situation so dar, dass ein 56-jähriger Mann eine Kundenbetreuerin mit ehrverletzenden Worten beleidigt hatte, nachdem sie ihm erklärte, dass sein Zugticket nicht erstattungsfähig sei. Weitere Mitarbeiter sowie umstehende Zeugen bestätigten den Vorfall.

Bei der Überprüfung des Beschuldigten wurde zudem bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Gera wegen einer anderen Straftat nach dem Mann suchte.

Gegen den Deutschen ermittelt die Bundespolizei nun wegen Beleidigung. Den Bahnhof hat er nach Abschluss aller Maßnahmen verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell