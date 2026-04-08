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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei ermittelt nach Diebstahl von Bahnbaustelle

Marksuhl (ots)

Eigentlich wollten sie am gestrigen Dienstag ihre Bauarbeiten am Bahnhof Marksuhl fortsetzen, doch daraus wurde nichts.

Bauarbeiter, die im Auftrag der Deutschen Bahn tätig werden wollten, bemerkten, dass mutmaßlich über das verlängerte Osterwochenende zwei wichtige und teure Werkzeuge entwendet worden sind. Eine Baggerschaufel und ein Hydraulikhammer fielen Dieben zum Opfer, obwohl die über 4400 Euro teuren Gegenstände vor Ort gesichert waren. Den besonders schweren Fall des Diebstahls zeigten sie bei der Bundespolizei an. Die Beamten sicherten am Tatort Spuren.

Wie die bisher unbekannten Täter vorgegangen sind, ist noch unklar. Videoaufnahmen von einer benachbarten Baustelle könnten bei den andauernden Ermittlungen weitere Ansätze liefern.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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