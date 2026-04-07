Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: An Ostern im Gefängnis gelandet

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Seinen Ostermontag hatte sich ein junger Mann sicherlich anders vorgestellt.

Der 23-jährige wurde der Bundespolizei durch Zugpersonal eines ICE gemeldet, weil dieser für seine Mitfahrt ab Nürnberg keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Beim Halt im Erfurter Hauptbahnhof wurde der Ungar von der weiteren Beförderung ausgeschlossen.

Bei seiner Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorliegt. Dieser wurde wegen eines Diebstahls erlassen. Der Mann wurde verhaftet, da er die geforderte Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht begleichen konnte. Die Streife der Bundespolizei hat ihn in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna gebracht, wo er nun knapp 60 Tage verbringen wird.

Neben der niedersächsischen Justiz suchten zudem Behörden aus vier weiteren Bundesländern per Aufenthaltsermittlung nach dem 23-Jährigen, weil er unter anderem wegen Diebstahls und ticketloser Fahrten bereits in Erscheinung getreten war. Alle Institutionen wurden über das Antreffen der Person und seinen jetzigen Aufenthaltsort informiert.

Gegen den Beschuldigten wurde ein weiteres Verfahren wegen der fahrscheinlosen Beförderung von Nürnberg nach Erfurt eingeleitet.

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