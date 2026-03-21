POL-OB: Fußballspiel in der Regionalliga West zwischen dem SC Rot - Weiß Oberhausen und SC Wiedenbrück am Samstag, 21.03.2026, 14:00 Uhr im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots) - Am Montag, 16.03.2026, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Roonstraße in Höhe der Hausnummer 91 in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 20-jähriger Mann befand sich als Fußgänger am Fahrbahnrand und war dabei, sein Fahrzeug zu beladen. In diesem Moment fuhr ein dunkler Pkw (schwarz oder dunkelblau) so dicht an ihm ...

mehr