Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Montag, 16.03.2026, gegen 09:40 Uhr, kam es auf der Roonstraße in Höhe der Hausnummer 91 in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein 20-jähriger Mann befand sich als Fußgänger am Fahrbahnrand und war dabei, sein Fahrzeug zu beladen. In diesem Moment fuhr ein dunkler Pkw (schwarz oder dunkelblau) so dicht an ihm vorbei, dass er touchiert wurde.

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Kluckstraße fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Opel Corsa gehandelt haben, der hinten kein Kennzeichen führte. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden: 0208 / 826-0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

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