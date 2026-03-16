Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verdientes Pech für Raser in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

Freitag, der 13., gilt für viele als Unglückstag. Für einen Autofahrer auf der Osterfelder Straße traf das am Freitagvormittag (13.03.) tatsächlich zu - allerdings nicht wegen schwarzer Katzen oder zerbrochener Spiegel.

Um 11:37 Uhr wurde an der Osterfelder Straße ein Honda mit 70 km/h (nach Abzug: 67 km/h) gemessen. Erlaubt sind dort 30 km/h! Das Fahrzeug war in Richtung Centro unterwegs. Für den Fahrer bedeutet das nun: Fahrverbot.

Während manche Menschen an diesem Datum besonders vorsichtig sind, galt das hier offenbar nicht für den rechten Fuß auf dem Gaspedal. Der Unterschied zwischen der erlaubten und der gemessenen Geschwindigkeit ist jedoch kein kleines Versehen mehr - sondern ein Tempo, das für andere Verkehrsteilnehmende gefährlich ist und so #LEBEN kosten kann.

Langsamer fahren bringt Sie sicher ans Ziel - und erspart Ihnen deutlich mehr Ärger als jeder Freitag, der 13.

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