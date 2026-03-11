Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zwei Festnahmen am Dienstag in Oberhausen - Beamte verletzt

Oberhausen (ots)

Am Dienstagvormittag (10.03.) führten zivile Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen am Sterkrader Bahnhof gezielte Observationen durch. Hierbei konnten sie gegen 11:30 Uhr unter anderem einen 27-Jährigen feststellen, der wiederholt offenbar Übergaben mit passierenden Personen durchführte. Im Anschluss an die Übergaben konnten die Beamtinnen und Beamten erkennen, wie der Tatverdächtige das soeben erhaltene Geld zählte. Nach mehreren Verkäufen erfolgte dann der Zugriff auf den Tatverdächtigen. Hierbei wehrte er sich erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen, wodurch er zwei Einsatzkräfte verletzte. Auch er selber wurde bei seiner Festnahme verletzt. Schlussendlich wurde er als vorläufig Festgenommener ins Polizeigewahrsam gebracht; am Mittwoch stellte die Staatsanwaltschaft Duisburg Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Gegen den Mann wird nun ermittelt wegen des Handels mit Betäubungsmitteln sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zu einer weiteren Festnahme kam es dann am Dienstagabend: Zuvor ging ein Notruf um 19:33 Uhr ein, bei welchem ein Passant mitteilte, dass ein Mann an einer Bushaltestelle auf der Wunderstraße randaliere. Daraufhin suchten zwei Streifenwagenbesatzungen die Einsatzörtlichkeit auf, wo sie den 32-Jährigen schnell antreffen konnten. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Daher wurde er auch er vor Ort festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Er wird nun in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell