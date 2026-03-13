Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizeipräsenz verhindert Schlimmeres - 24-Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (12.03.) kam es auf dem Willy-Brandt-Platz zu einem räuberischen Diebstahl sowie einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Polizeikräfte konnten frühzeitig eingreifen und den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Ein erster Notruf ging um 19:32 Uhr bei der Leitstelle ein: Ein Zeuge teilte mit, dass sich gerade vier Personen vor einem Kiosk schlagen würden. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Willy-Brandt-Platz, wo sie nach kurzer Zeit die Personengruppe ausfindig machen und trennen konnten. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme stellte sich dann heraus, dass im Vorhinein an die Auseinandersetzung ein 24-Jähriger (Staatsangehörigkeit: deutsch) einem 20-Jährigen 50,00 Euro gestohlen hatte. Als wiederum dieser die Herausgabe seines Geldes forderte, schlug der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige mehrmals auf sein Opfer ein.

Auch gegenüber den Polizeikräften verhielt sich der Tatverdächtige wenig kooperativ: Mehrfach bedrohte er die Beamtinnen und Beamten, beleidigte sie fortdauernd und deutete Schläge an. Er wurde daher zu Boden gebracht und fixiert, wogegen er sich massiv wehrte. Schlussendlich wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Hier wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nun ermittelt das Kriminalkommissariat 22.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell