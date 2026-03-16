Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag, 14. März 2026, auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Luchsstraße ereignet hat.

Nach Angaben einer 54-jährigen Frau hielt sie sich gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes auf. Nachdem sie ihren Einkaufswagen zurückgebracht hatte und zu ihrem Fahrzeug zurücklief, kam ihr ein Auto entgegen, das den Parkplatz verlassen wollte, um auf die Luchsstraße einzubiegen.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Die Frau konnte sich nach eigenen Angaben noch an der Motorhaube abstützen und zur Seite springen. Der Fahrer des Fahrzeugs führte zunächst eine Gefahrenbremsung durch, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen oder schwarzen SUV handeln. Die Geschädigte geht davon aus, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, da das Fahrzeug zuvor an einer Ladesäule auf dem Parkplatz geladen wurde.

Nach Angaben der Frau begann das Kennzeichen vermutlich mit "LÖ". Die Buchstabenkombination könnte "AR" oder "RA" enthalten haben.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- deutsches Erscheinungsbild

- etwa 50 bis 60 Jahre alt

- dunkelblonde bis graue Haare mit Seitenscheitel

- Brillenträger

- dunkle Kleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, sich bei der Polizei Oberhausen zu melden: 0208 / 826-0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

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