Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (09.03. - 15.03.2026) wurden der Polizei in Oberhausen insgesamt elf Wohnungseinbrüche angezeigt.

Samstagnachmittag (14.03.):

Unbekannte Täter verschafften sich in Oberhausen-Borbeck über das Wohnzimmerfenster Zutritt zur Wohnung. Hierzu wurde vermutlich zunächst der heruntergelassene Rollladen hochgeschoben. Anschließend wurde die Fensterscheibe vermutlich mit einem Stein eingeschlagen. Durch die zerstörte Scheibe konnten die Täter den Fenstergriff erreichen und betätigen, sodass das Fenster geöffnet werden konnte. Die Täter stiegen in die Wohnung ein. Dort entwendeten sie Bargeld und ein Tablet. Anschließend entfernten sich die Täter auf dem Einstiegsweg in unbekannte Richtung.

Präventionstipps:

Sichern Sie Fenster und Türen - insbesondere leicht erreichbare Fenster - durch geeignete Zusatzsicherungen.

Auch heruntergelassene Rollläden bieten keinen ausreichenden Schutz, wenn sie von außen hochgeschoben werden können.

Schließen Sie Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnung immer vollständig - gekippte Fenster sind offene Fenster.

Lassen Sie keine Wertgegenstände offen sichtbar in der Wohnung liegen.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft und melden Sie diese umgehend der Polizei.

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