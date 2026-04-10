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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Trunkenheit wurde zu kostspieligem Unterfangen

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen eines betrunkenen und mutmaßlich ticketlosen Fahrgastes wurde die Bundespolizei heute Vormittag zu einem einfahrenden ICE am Erfurter Hauptbahnhof gerufen.

Der Reisende konnte bei der Kontrolle im Zug kein gültiges Ticket vorweisen. Jegliche Kommunikationsversuche mit dem Mann führten zu keinem anderen Ergebnis. Daher wurde sollte er beim Halt in Erfurt von der weiteren Beförderung ausgeschlossen werden. Ihm wurde eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt.

Die Bundespolizisten zweifelten stark an der Wegefähigkeit des Mannes. In der Dienststelle wurde bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2.15 Promille gemessen. Er wurde durch medizinisches Personal vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Suche nach Identitätspapieren haben die Beamten bei dem 49-jährigen Litauer eine gültige Bahnfahrkarte gefunden. Wie der Mann das mit der Bahn klärt, bleibt ihm selbst überlassen. Ein strafbares Handeln wurde auf Grund des vorliegenden Tickets nicht erkannt. Den ganzen Ärger hätte er sich erspart, wenn sein Alkoholkonsum gemäßigter gewesen wäre.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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