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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: 46-Jähriger hält Bundespolizei in Nord- und Ostthüringen auf Trab

Leinefelde, Gera (ots)

Dass ein Mann in kürzester Zeit gleich mehrfach an unterschiedlichen Orten in polizeiliche Befassung gerät, ist nicht die Regel. Doch ein 46-Jähriger beschäftigte die Bundespolizei sowohl im Eichsfeld als auch in Ostthüringen.

Am Mittwochmorgen wurde er im Bahnhof Leinefelde überprüft. Dabei wurde bekannt, dass vier Polizei- und Justizbehörden nach dem Deutschen suchen, weil gegen ihn Verfahren wegen Diebstahls und des Erschleichens von Beförderungsleistungen geführt werden. Seine ladungsfähige Anschrift wurde durch die Bundespolizisten festgestellt und den Behörden mitgeteilt.

Wenige Stunden später meldete sich beim Bundespolizeirevier in Gera ein Mann, der angab von einem Unbekannten im Bahnhof bespuckt worden zu sein. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter blieb erfolglos.

Gestern Morgen wurde ein Mann beim Bestreifen des Geraer Hauptbahnhofes schlafend im Aufenthaltsraum auf dem Bahnsteig 3/4 angetroffen. Reiseabsichten hatte er nicht. Sein Aussehen passte jedoch zur Täterbeschreibung vom Mittwochnachmittag. Seine Überprüfung ergab, dass gegen ihn ein Hausverbot für den Bahnhof vorliegt. Er wurde aus dem Bahnhof verwiesen.

Das bespuckte Opfer vom Vortag muss den 46-Jährigen nun identifizieren. Sollte sich die Annahme der Personengleichheit bestätigen, wird neben dem Hausfriedensbruch auch eine Körperverletzung angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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