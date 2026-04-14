Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026) war eine 20-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss in der Schießgrabenstraße unterwegs.

Gegen 04.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 20-Jährige. Die Beamten stellten bei der 20-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Als sie versuchte, in ihr Auto zu steigen und wegzufahren, stoppten die Beamten die Frau und nahmen sie fest. Hierbei leistete die 20-Jährige Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei der 20-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Beleidigung gegen die 20-Jährige.

Die 20-Jährige besitzt die deutsche und brasilianische Staatsangehörigkeit.

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