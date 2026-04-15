Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, war ein 25-jähriger Mann auf einem E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen in der Rote-Torwall-Straße unterwegs.
Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 25-Jährigen fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.
Der 25-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.
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