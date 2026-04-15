Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 20.00 Uhr, war ein 46-jährigen Mann ohne Führerschein mit seinem Auto auf der B17 in Fahrtrichtung Norden unterwegs.
Polizeibeamte kontrollierten den Mann schließlich in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Der Mann händigte den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann für weitere Maßnahmen auf die Dienststelle.
Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 46-Jährigen.
Der 46-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
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