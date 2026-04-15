Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026) gegen 01.15 Uhr kam es aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zu einem Polizeieinsatz zwischen einem 33-Jährigen und einem 35-Jährigen in der Maximilianstraße. Dabei leistete der 33-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese.

Der 33-Jährige und der 35-Jährige gerieten in eine körperliche Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 33-Jährige gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten aggressiv und leistete Widerstand. Er versuchte mehrfach, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Zudem versuchte er mit Schlägen und Tritten die Beamten zu treffen und beleidigte diese. Die Einsatzkräfte brachten den Mann schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 33-Jährigen und wegen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 35-Jährige besitzt die deutsche und kasachische Staatsangehörigkeit.

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