Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am Freitag, den 10. April 2026, gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der Zufahrtsstraße zum Parkplatz des A71-Centers in Zella-Mehlis ein Verkehrsunfall. Die 36-jährige Fahrerin eines Seat und der 41-jährige Fahrer eines Mercedes waren an dem Zusammenstoß beteiligt. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Da die Angaben der Unfallbeteiligten zum genauen Hergang voneinander abweichen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens VUS/088655/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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