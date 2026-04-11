Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zella-Mehlis, Oberhof (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, ereignete sich gegen 15:10 Uhr auf der Landstraße 3247 im Bereich "Veilchenbrunnen" ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler Benz geriet aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat. In dem VW befanden sich eine vierköpfige Familie, eine 37-jährige Mutter, ein 42-jähriger Vater sowie deren zwei Kinder im Alter von sechs Jahren (Tochter) und einem Jahr (Sohn). Alle vier wurden zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Daimler Benz blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden zur Klärung der Unfallursache sichergestellt, ein Unfallgutachter wurde beauftragt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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