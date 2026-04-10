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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Talstraße in Zella-Mehlis kam es am 10.04.2026 gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten blauen Skoda. Der oder die Verursacherin entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Suhl bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0088405/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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