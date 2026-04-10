Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrskontrolle mit Widerstand

Suhl (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten Donnerstagabend einen Autofahrer im Steinweg in Meiningen. Da der Mann Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Konsum von berauschenden Mitteln schließen ließen, ordneten die Polizisten eine Blutentnahme an. Der Autofahrer versuchte sich zunächst zu entfernen, lief dann aber gezielt auf die Beamten zu und reagierte nicht auf Anweisungen. Er leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme und konnte durch den Einsatz von Pfefferspray letztendlich gesichert werden. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus und der Unterbindung der Weiterfahrt erwartet den Mann jetzt eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

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