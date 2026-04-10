LPI-SHL: Alkohol aus Keller entwendet
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 29.03.2026 bis Donnerstag gewaltsam in einen Kellerabteil in einem Wohnhaus in der Schönauer Straße in Zella-Mehlis ein. Sie entwendeten alkoholische Getränke sowie das Vorhängeschloss im Gesamtwert von etwa 70 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0087578/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell