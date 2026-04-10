LPI-SHL: Alkohol aus Keller entwendet

Suhl (ots) - Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr wartete eine Frau in der Schlange an einer Kasse eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl, als sie von einer bislang unbekannten Person angerempelt wurde. Erst vor dem Bezahlen an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels aus der Jackentasche. Der unbekannte Täter hatte es beim Anrempeln unbemerkt entwendet und sich zwischenzeitlich in unbekannte ...

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