Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel geklaut - Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr wartete eine Frau in der Schlange an einer Kasse eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl, als sie von einer bislang unbekannten Person angerempelt wurde. Erst vor dem Bezahlen an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels aus der Jackentasche. Der unbekannte Täter hatte es beim Anrempeln unbemerkt entwendet und sich zwischenzeitlich in unbekannte Richtung entfernt. In dem schwarzen Portemonnaie befanden sich unter anderem der Personalausweis, der Führerschein, die Bankkarte sowie über 100 Euro Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Geldbeutels geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0087627/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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