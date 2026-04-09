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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand von Holzstämmen"

Dorndorf (ots)

Mittwoch fand die Brandortuntersuchung durch die Spezialisten der Kriminalpolizei Suhl auf dem Lagerplatz des Sägewerkes in Dorndorf statt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich verursacht wurde und bitten Zeugen, die am Dienstag zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr verdächtige Personen in dem Bereich wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0085798/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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