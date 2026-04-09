LPI-SHL: Berauscht auf dem Roller
Schleusingen (ots)
Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 16-Jährigen, der mit einem E-Roller auf der Suhler Straße in Schleusingen unterwegs war. Sie nahmen einen deutlichen Cannabisgeruch wahr und der freiwillig durchgeführte Test regierte positiv auf dieses Betäubungsmittel. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten neben Utensilien zum Konsum von auch ein Tütchen mit Drogen. Der junge Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus mitkommen und erhält eine Anzeige.
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