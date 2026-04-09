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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem Roller

Schleusingen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 16-Jährigen, der mit einem E-Roller auf der Suhler Straße in Schleusingen unterwegs war. Sie nahmen einen deutlichen Cannabisgeruch wahr und der freiwillig durchgeführte Test regierte positiv auf dieses Betäubungsmittel. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten neben Utensilien zum Konsum von auch ein Tütchen mit Drogen. Der junge Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus mitkommen und erhält eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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