LPI-SHL: Abseits der Straße weitergefahren
Waldau (ots)
Eine 17-Jährige fuhr Mittwochabend mit ihrem Roller auf der Hinternaher Straße in Waldau, als sie in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Fahrt ging im Straßengraben mehrere Meter bis zu einem tieferliegenden Regenwassereinlauf weiter. Dort verlor sie die Kontrolle und kam nach ein paar weiteren Metern Fahrtweg zu Fall. Die 17-Jährige musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.
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