LPI-SHL: Kleidercontainer durch Brand beschädigt
Dietzhausen (ots)
Mittwochabend gegen 18:00 Uhr brannte aus ungeklärter Ursache ein Kleidercontainer in der Seßlesstraße in Dietzhausen. Die Feuerwehr löschte den Brand, jedoch ist der Kleidercontainer nicht mehr nutzbar - der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0086571/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
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Thüringer Polizei
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Pressestelle
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