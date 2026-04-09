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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleidercontainer durch Brand beschädigt

Dietzhausen (ots)

Mittwochabend gegen 18:00 Uhr brannte aus ungeklärter Ursache ein Kleidercontainer in der Seßlesstraße in Dietzhausen. Die Feuerwehr löschte den Brand, jedoch ist der Kleidercontainer nicht mehr nutzbar - der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0086571/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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