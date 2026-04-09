Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Überholmanöver

Zella-Mehlis (ots)

Ein 43-jähriger Motorradfahrer setzte Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Zella-Mehlis und Benshausen trotz durchgezogener Mittellinie zum Überholen eines vorausfahrenden 65-jährigen Autofahrers an. Auf der Gegenfahrspur bemerkte er die entgegenkommende 28-jährige Autofahrerin und versuchte noch den Überholvorgang abzubrechen, was jedoch misslang. Er geriet zwischen die Leitplanke und den entgegenkommenden Pkw, stürzte und verletzte sich schwer. Der 43-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und, dass das am Motorrad angebrachte Kennzeichen zu einem anderen Krad gehörte und gefälschte Plaketten angebracht wurden. Da sich der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln durch dem Unfallverursacher ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den 43-Jährigen erwartet eine Anzeige.

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