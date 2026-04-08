LPI-SHL: Mehrere Verkehrsverstöße

Suhl (ots) - Ein Zeuge meldete am Mittwoch gegen 02:00 Uhr zwei beschädigte Fenster am ehemaligen Bahnhofsgebäude in Suhl. Vermutlich verletzten sich der oder die Unbekannten bei der Tat. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0085801/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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