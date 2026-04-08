LPI-SHL: Mehrere Verkehrsverstöße
Tiefenort (ots)
Dienstagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen einen Kleinkraftradfahrer in Tiefenort. Der Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, für sein Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz und ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt folgten. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.
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