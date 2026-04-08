LPI-SHL: Zwei Fenster beschädigt

Suhl (ots) - Am frühen Dienstagabend entwendete ein Mann Parfüm aus einem Drogeriemarkt im Steinweg in Suhl. Als er ohne zu Bezahlen das Geschäft verließ, schlug die Diebstahlssicherung an. Der Ladendieb flüchtete zunächst, konnte aber durch die Polizisten verfolgt und im Nahbereich gestellt werden. Mehrere Parfüme im Gesamtwert von fast 370 Euro wurden sichergestellt. Den 28-Jährigen erwartet eine Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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