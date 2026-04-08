Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen dringend gesucht

Bad Salzungen (ots)

Samstag gegen 02:30 Uhr meldete ein Zeuge der Rettungsleitstelle einen auf dem Boden liegenden Mann im Steinweg in Bad Salzungen. Er wies lebensbedrohliche Kopfverletzungen auf. Mit dem Rettungswagen kam der alkoholisierte 62-jährige Mann ins Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ er gegen 01:45 Uhr zu Fuß eine Bar am Markt und lief in Richtung Nappenplatz. Die Polizei ermittelt zu den Umständen und bittet Zeugen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang am Samstag zwischen 01:45 Uhr und 02:30 Uhr gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0083204/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

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