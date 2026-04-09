LPI-SHL: Auf dem Radweg gestürzt
Dietlas (ots)
Mittwochnachmittag fuhren zwei Radfahrer auf dem Radweg zwischen Dietlas und Stadtlengsfeld. Der vorausfahrende 9-Jährige stürzte nach derzeitigen Erkenntnissen eigenverantwortlich und der dahinterfahrende 48-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kam auch zu Fall. Beide wurden leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.
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