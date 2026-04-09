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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf dem Radweg gestürzt

Dietlas (ots)

Mittwochnachmittag fuhren zwei Radfahrer auf dem Radweg zwischen Dietlas und Stadtlengsfeld. Der vorausfahrende 9-Jährige stürzte nach derzeitigen Erkenntnissen eigenverantwortlich und der dahinterfahrende 48-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kam auch zu Fall. Beide wurden leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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