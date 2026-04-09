LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer kontrolliert
Suhl (ots)
Mittwochabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille und auch ein Drogenvortest reagierte positiv, sodass eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt folgten. Den 27-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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