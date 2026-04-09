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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Suhl (ots)

Mittwochabend kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille und auch ein Drogenvortest reagierte positiv, sodass eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt folgten. Den 27-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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