Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall vor dem Bahnübergang

Walldorf (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer wartete Mittwochnachmittag vor der geschlossenen Bahnschranke in der Bahnhofstraße in Walldorf, um anschließend weiter in Richtung B19 zu fahren. Ein hinter ihm ankommender 73-jähriger Autofahrer wollte an ihm vorbeifahren und nach links in den Schwarzen Weg abbiegen, als zur gleichen Zeit eine Autofahrerin aus dem Weg nach rechts in Richtung Walldorf abbog. Der 73-Jährige lenkte zurück und stieß gegen den haltenden Pkw des 31-Jährigen, wodurch der Wartende leicht verletzt wurde und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. An den Autos entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

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