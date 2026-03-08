PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub am Weißen Riesen

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines anderen Einsatzes wurden Streifenbeamte am Samstag, 07. März 2026, gegen 19:50 Uhr, von einem 17jährigen Gelsenkirchener polnischer Nationalität angesprochen. Dieser gab an, sich gegen 19 Uhr am Musiktheater befunden zu haben und sich mit dem Mobiltelefon in der Hand auf den Heimweg gemacht habe. Hier sei er unvermittelt von sechs unbekannten männlichen Personen angesprochen worden. Unter dem Vorwand, mal sein Handy benutzen zu müssen, sei der Geschädigte Gelsenkirchener in eine nicht einsehbare Gasse am "weißen Riesen" an der Overwegstraße geleitet worden. Hier habe man ihn zu Boden gestoßen, auf ihn eingeschlagen und -getreten und ihn mittels E-Scooter in die Rippen gestoßen. Zudem drohte man ihm, ihn abzustechen, wenn er seine Sachen nicht herausgeben oder die Polizei informieren würde. Man nahm ihm das IPhone, Bargeld, Busticket und die EC-Karte ab. Zudem forderten sie die PIN für Telefon und Bankkarte, welche der eingeschüchterte Geschädigte dann auch übergab. Ein Teil der Täter verließ dann die Örtlichkeit, um Geld vom Konto des 17jährigen abzuheben, während die anderen ihn weiter einschüchterten und bedrohten. Anschließend haben auch diese Täter sich entfernt, worauf der Geschädigte nach Hause gerannt sei, wo er auf die Polizei traf. Die Kriminalwache übernahm die Ermittlungen. Der Geschädigte gab an, dass die sechs Tatverdächtigen augenscheinlich arabischer Herkunft sein sollen und dunkel gekleidet waren. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keinen Rettungswagen. Eine Tatortbereichsfahndung verlief negativ.

Wer kann Angaben zur Tat und den Tätern machen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209-365 8112 oder der Kriminalwache unter 0209-365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

