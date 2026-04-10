Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw beschädigt und abgehauen

Schmalkalden (ots)

Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr parkte eine Frau ihren Pkw Nissan auf einem Parkplatz in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden. Als sie zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigungen im rechten Fahrzeugbereich. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war dagegen gefahren und hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0087587/2026 entgegen.

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