LPI-SHL: E-Scooter entwendet
Schmalkalden (ots)
In der Zeit von Mittwochabend, 22:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter gewaltsam einen vor einem Wohnhaus in der Straße "Martin-Luther-Ring" in Schmalkalden gesichert abgestellten E-Scooter. Der schwarze E-Scooter der Marke "NIU" hat einen Wert von etwa 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0086931/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 03681 32 1504
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