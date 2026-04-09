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POL-DU: Neumühl: Fahrzeuge auf Gelände eines Abschleppunternehmens brannten - Zeugensuche

POL-DU: Neumühl: Fahrzeuge auf Gelände eines Abschleppunternehmens brannten - Zeugensuche
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Duisburg (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zu Donnerstag (9. April, 2:43 Uhr) auf dem abgesperrten Gelände eines Abschleppunternehmens an der Theodor-Heuss-Straße mehrere Fahrzeuge in Brand.

Ein Anwohner verständigte die Einsatzkräfte, weil er Knallgeräusche hörte und Flammen sah. Die Feuerwehr löschte den Brand. Kriminalbeamte suchten noch in der Nacht den Brandort auf und stellten 18 beschädigte Fahrzeuge fest. Mehrere Fahrzeuge sind vollständig ausgebrannt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wird ein Brandsachverständiger eingesetzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen durch das Kriminalkommissariat 11 dauern an. Nach ersten Erkenntnissen hat sich ein Täter bei dem Brand verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder einer Person mit Brandverletzungen begegnet sind, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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