Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Wohnungseinbruch - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Der Besitzer (53) eines Mehrfamilienhauses von der Ahornstraße verständigte am Samstagmittag (4. April, 13:42 Uhr) die Polizei, weil in seine Wohnung eingebrochen wurde.

Er schilderte den Einsatzkräften, dass er seit Donnerstagabend (2. April, 20 Uhr) an nicht zu Hause gewesen war. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass alle Schränke durchwühlt worden waren.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeu-gen. Wenn Sie verdächtige Beobachtung in der Zeit von Donnerstag bis Samstag gemacht haben, melden Sie sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0203 2800.

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