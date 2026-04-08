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Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Vorfall im Jobcenter - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Mitarbeitende eines Jobcenters verständigten am Dienstagnachmittag (7. April, 15 Uhr) die Polizei, weil ein Kunde in den Vormittagsstunden die Begehung einer Straftat androhte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann (49) nicht mehr vor Ort - er erhielt bereits Hausverbot und das Sicherheitspersonal begleitete den Mann hinaus.

Eine Mitarbeiterin schilderte den Beamten, dass der Tatverdächtige ein Anliegen besprechen wollte und warten sollte. Seine Stimmung sei während der Wartezeit zunehmend aggressiver geworden. Er drohte mit der Begehung einer Straftat.

Kriminalbeamte suchten den Duisburger zu Hause auf und eröffneten ihm, dass er sich nun mit einem Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten auseinandersetzen muss.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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