Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach Geschäftseinbruch

Duisburg (ots)

In der Zeit vom 27. August 2025, 17 Uhr bis zum 28. August, 8 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Geschäft an der Beeckstraße, durchwühlte die Büroräume, stahl Elektrogeräte und ergriff die Flucht in unbekannte Richtung.

Seither ermittelte das Kriminalkommissariat 14. Da die Büroräume videoüberwacht waren, sicherten die Ermittler die Aufzeichnungen und werteten diese aus. Auf Grundlage der Videoaufnahmen konnten Fotos des Täters erstellt werden. Die Staatsanwaltschaft Duisburg erwirkte eine gerichtlich angeordnete Öffentlichkeitsfahndung.

Die Fotos des Verdächtigen sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/200087

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit, bei der Identifizierung der Männer zu helfen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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